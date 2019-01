Blaulicht

19:06 Uhr | 28.01.2019

Vergewaltiger einer 14-Jährigen verurteilt

Rechtskräftiges Urteil

Die vom Landgericht Hamburg verhängten Strafen im Fall der Vergewaltigung einer 14-Jährigen sind rechtskräftig. Das gab der Bundesgerichtshof in Karlsruhe heute bekannt. Vier Jugendliche und ein junger Mann hatten das 14-jährige Mädchen im Februar 2016 vergewaltigt, dabei gefilmt und sie dann nur leicht bekleidet in einem Hinterhof in Harburg abgelegt. Drei der Täter waren im vergangenen Jahr zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt worden. Bei zwei weiteren Tätern wurde die Strafe auf Bewährung ausgesetzt. Sie waren unter anderem wegen sexuellen Missbrauchs einer widerstandsunfähigen Person und gefährlicher Körperverletzung verurteilt worden.