Gesellschaft

13:45 Uhr | 28.01.2019

2017 rund 3.800 Erstsemesterstudenten

Hamburg bei Studienanfängern beliebt

Hamburg ist bei Studienanfängern besonders beliebt. So haben im Jahr 2017 rund 3.800 Studenten ihr Studium in Hamburg begonnen. Damit sind mehr junge Menschen aus anderen Bundesländern zum Studieren in die Hansestadt gezogen, als abwanderten. Immer mehr Hamburger bleiben demnach zum Studieren in ihrer Stadt. Nur in Berlin gibt es mehr Erstsemesterstudenten , gut 4.100 Menschen haben ein Studium in der Hauptstadt begonnen.