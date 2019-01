Blaulicht

13:11 Uhr | 28.01.2019

90-jährige Bewohnerin erleidet Schock

Zwei Menschen bei Explosion verletzt

Bei einer Explosion in einem Wohnhaus in Hamburg Neugraben-Fischbek sind heute Vormittag zwei Menschen verletzt worden. Laut Aussage der Feuerwehr wurde die Eingangstür durch die Wucht der Explosion gesprengt. Zwei Handwerker, die gerade Arbeiten an einer Gasheizung durchführten, erlitten Schnitt- und Schürfwunden. Sie wurden in ein Krankenhaus gebracht. Die 90-jährige Bewohnerin erlitt einen Schock und wurde ebenfalls ins Krankenhaus eingeliefert. Warum es zu der Explosion kam, ist noch unklar.