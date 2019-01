Verkehr

12:39 Uhr | 28.01.2019

Thema Ehestorfer Heuweg

Infoveranstaltung der Verkehrsbehörde

Die Wirtschafts- und Verkehrsbehörde will heute Abend über die genauen Planungen und den Bauablauf am Ehestorfer Heuweg in Harburg informieren. Hintergrund ist die anstehende Erneuerung der Straße und dortiger Entwässerungseinrichtungen bis 2020. Anwohner hatten zuvor gegen eine Vollsperrung des Ehestorfer Heuwegs protestiert. Die Verkehrsbehörde teilte die Arbeiten daraufhin in zwei Bauabschnitte auf. Die Info-Veranstaltung beginnt heute Abend um 19 Uhr im Landhaus Jägerhof.