Gesellschaft

10:15 Uhr | 28.01.2019

Protest in Altona und Eimsbüttel

Kritik an den Ausbauplänen der Schulbehörde

Proteste gegen die Um- und Ausbaupläne der Schulbehörde an Hamburger Schulen in Altona und Eimsbüttel. Nach Medienberichten sollen Eltern und Schüler zum Protest im Internet zu einer Online-Petition aufgerufen haben. Grund hierfür ist der Ausbau der Max-Brauer-Schule in Altona, wodurch doppelt so viele Jahrgänge eingeschult werden könnten. Widerstand kommt auch aus Eimsbüttel. Dort sollen die Schüler aufgrund von Sanierungsarbeiten vorübergehen in eine Berufsschule nach Altona umziehen. Für die Betroffenen ist das zu weit weg.