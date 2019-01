Verkehr

08:24 Uhr | 28.01.2019

Zwischen Hamburg und New York

Tschentscher setzt sich für Direktflug ein

Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher setzt sich auf seiner Auslandsreise in Dubai für einen Direktflug der Airline "Emirates" von Hamburg nach New York ein. In einem Gespräch mit Emirates-Chef Tim Clark betonte er, dass er diesbezüglich Gespräche mit dem Bundesverkehrsminister plane. Diese sind Notwendig, denn zur Zeit gebe es Probleme mit Lufthansa, die den Marktzugang verweigere und ihre Marktposition verteidige. Zuletzt hatte United Airlines einen Direktflug zwischen Hamburg und New York angeboten, seit Oktober letzten Jahres wurde die Verbindung allerdings gestrichen.