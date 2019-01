Gesellschaft

07:43 Uhr | 28.01.2019

Polizei beendet Demonstration im Hansaport

Protest gegen zu langsamen Kohle-Ausstieg

Spezialkräfte der Polizei haben am Sonntag eine Demonstration, bei der Aktivisten das Kohle- und Erzhafenwerk in Waltershof besetzt haben, beendet. Die rund 40 Demonstranten forderten den unmittelbaren Ausstieg von Verstromung, sowie den Abbau und Import von Stein- und Braunkohle. Dafür kletterten sie auf Kräne und Verladestationen und protestierten gegen einen zu langsamen Kohle-Ausstieg. Am Sonnabend hatte die Kohlekommission verkündet, dass noch bis 2038 Energie aus Kohle gewonnen werden soll.