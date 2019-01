Gesellschaft

13:02 Uhr | 27.01.2019

Demo im Kohle- und Erzhafen

Gegen Beschlüsse der Kohlekommission

Rund 30 Demonstranten haben am Sonntag Bagger und Förderanlagen im Hamburger Kohle- und Erzhafen besetzt. Sie forderten den sofortigen Ausstieg von Verstromung, Abbau und Import von Stein und Baukohle. Die Polizei rückte an und beobachtete die Aktion, schritt aber nicht ein. Die Kohlekommission hatte am Sonnabend verkündigt, dass die Energiegewinnung aus Kohle 2038 beendet sein soll.