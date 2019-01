Verkehr

12:19 Uhr | 27.01.2019

Probleme mit Lufthansa?

Emirates plant Direktflug nach New York

Die Airline Emirates will künftig Direktflüge von Hamburg nach New York anbieten. Das hat der Emirates-Chef Tim Clark gegenüber Hamburgs Erstem Bürgermeister Peter Tschentscher betont. Wie das Abendblatt schreibt, soll es allerdings Probleme mit der Lufthansa geben, die ihre Marktposition verteidigen wolle. Tschentscher kündigt Gespräche mit Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer an, um Lösungen zu finden. Der Erste Bürgermeister befindet sich aktuell auf Auslandsreise in Dubai.