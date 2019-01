Blaulicht

13:03 Uhr | 26.01.2019

300.00 Euro an Gebäudeschäden

G20-Krawalle: 966.000 Euro Entschädigung

Insgesamt 966.000 Euro an Entschädigung ist den Opfern der G20-Krawalle vom Senat bezahlt worden. Das berichtet das Hamburger Abendblatt. Demnach gingen knapp 40 Prozent an Privatpersonen und 60 Prozent an Unternehmen. Über 300.000 Euro entfielen den Schäden an Gebäuden. Der höchste Betrag von 60.000 Euro ging an einen Eigentümer einer stark beschädigten Wohnung.