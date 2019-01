Stadtgespraech

19:46 Uhr | 25.01.2019

Das Kreuzfahrtschiff legt das erste Mal in Hamburg an

"Mein Schiff 2" zu Besuch im Hafen

Das neue Kreuzfahrtschiff „Mein Schiff 2“ ist heute morgen erstmals in Hamburg eingelaufen und hat am Cruise Terminal Steinwerder festgemacht. Der Neubau der TUI-Cruises ist damit heute offiziell in den Dienst gestellt worden, wird aber erst Anfang Februar in Lissabon getauft. Auf dem nagelneuen, 315 meter langen Schiff können künftig bis zu 2900 Passagiere Platz finden. Die Mein Schiff 2 ist der sechste Neubau der TUI-Reederei in sechs Jahren und gehört, so die Reederei, damit zur jüngsten und modernsten Flotte weltweit. Der NABU zeigt sich da nur vorsichtig optimistisch.