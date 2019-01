Politik

16:00 Uhr | 25.01.2019

Zur Zukunft des Tourismusstandortes Hamburg

Expertengespräch in der HafenCity

In der Hafencity haben heute Experten aus Wirtschaft, Tourismus und Hotellerie über die Zukunft und die Perspektiven des Tourismusstandortes Hamburg diskutiert. Denn die Zahlen der Touristen in der Stadt steigen stetig. Ziel ist es, die HafenCity gerade für junge Menschen attraktiver zu machen und mithilfe von Investoren weiter auszubauen. Die Tourismusbranche ist mit etwa 100.000 Beschäftigten und einem Jahresumsatz von 6 Milliarden Euro der zweitgrößte Wirtschaftsfaktor in Hamburg. 2018 kamen laut Statistikamt Nord über 6 Millionen Touristen in die Hansestadt.