Sport

17:50 Uhr | 24.01.2019

Im Halbfinale trifft Deutschland auf Norwegen

Deutsche Handballer in Hamburg gelandet

Seit heute Mittag ist Hamburg zur deutschen Handball-Hauptsatdt geworden. Die Deutsche Nationalmannschaft ist in der Hansestadt gelandet um morgen Abend mit einem Sieg gegen Norwegen ins WM-Finale einzuziehen. Alle Hamburger-Handball Fans fiebern den Halbfinals am Freitagabend in der Barclaycard Arena entgegen.