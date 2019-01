Blaulicht

16:16 Uhr | 24.01.2019

Nach Raubüberfall auf Conrad-Filiale

Polizeitaucher finden Schusswaffe

Nach dem Raubüberfall auf eine Conrad-Filiale 2017 haben Taucher der Polizei bei einer Suchaktion im Pattenser Graben in Winsen Luhe heute eine Schusswaffe gefunden. Ob es sich dabei um die Tatwaffe handelt, ist derzeit noch unklar. Vor rund zwei Jahren hatten bewaffnete Täter am Personalausgang einer Conrad-Filiale sieben Angestellte gefesselt und bedroht und anschließend einen hohen Geldbetrag gestohlen. Die drei Täter konnten fliehen, im Dezember 2018 ist dann der erste in Jesteburg und der zweite in Winsen festgenommen worden. Vor zwei Wochen wurde auch der dritte Täter identifiziert und festgenommen.