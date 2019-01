Gesellschaft

16:06 Uhr | 24.01.2019

19,01 Euro Stundenlohn für Sicherheitspersonal

Einigung im Tarifstreit

Für das Sicherheitspersonal an den deutschen Flughäfen haben sich Arbeitgeber und die Gewerkschaft Ver.di in der Nacht zum Donnerstag auf einen Tarifkompromiss verständigt. Demnach konnte ein dreijähriger Tarifvertrag vereinbart werden, indem ein Stundenlohn von 19,01 Euro für das Sicherheitspersonal an Flughäfen festgelegt wurde. Damit ist die Forderung von 20 Euro zwar nicht erreicht, die Gewerkschaft zeigt sich aber dennoch zufrieden. Aufgrund der Warnstreiks waren in den vergangenen Wochen hunderte Flüge bundesweit ausgefallen.