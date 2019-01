Stadtgespraech

15:48 Uhr | 24.01.2019

Bewerbung noch bis zum 15. Februar

Hamburgs Azubi des Jahres 2018

Zum 13. Mal wird in diesem Jahr „Hamburgs Azubi des Jahres“ gekürt. Noch bis zum 15. Februar können sich Auszubildende dafür online bewerben. Im März treten die Finalisten dann in einem Endausscheid gegeneinander an. In unterschiedlichsten Disziplinen wie etwa Geschicklichkeitsspielen oder einem Wissensquiz kämpfen sie dann um den Titel. Der Gewinner wird im April von der Handelskammer gekürt.