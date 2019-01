Kunst und Kultur

15:56 Uhr | 23.01.2019

Cirque du Soleil Paramour ab April in Hamburg

Proben haben begonnen

Für das Cirque du Soleil Musical Paramour, das ab Frühjahr dieses Jahres in Hamburg zu sehen sein wird, haben heute die Proben begonnen. Auf der Bühne werden neben 15 Darstellern und sechs Livemusikern auch 23 Akrobaten stehen. Bekannt ist Cirque du Soleil vor allem für seine Zirkusdarbietungen und spektakuläre Artistik. Paramour erzählt die Geschichte eines Regisseurs in Hollywood, der nach einem neuen Talent für seinen Kinofilm sucht. Am 16. April 2019 wird das Musical im Stage Theater Neue Flora Premiere feiern