Verkehr

15:08 Uhr | 23.01.2019

Parksituation um den Flughafen soll verbessert werden

Fünf weitere Bewohnerparkzonen geplant

Das Bewohnerparkgebiet rund um den Hamburger Flughafen soll ausgeweitet werden. Das teilte heute der Landesbetrieb für Verkehr mit. Demnach sind fünf zusätzliche Bereiche in Planung, in denen Anwohner künftig mit einer Parkscheibenregelung parken können. In einer Online-Umfrage sollen Bewohner Anfang Februar über die genauen Parkgebiete abstimmen können. Anlass dafür ist eine anonyme Erhebung des Landesbetriebs für Verkehr im Juli vergangenen Jahres, in der der enorme Parkdruck rund um den Flughafen festgestellt worden war. Viele auswärtige Fahrzeuge waren in den Wohngebiet rund um den Airport für mehr als 32 Stunden abgestellt worden.