13:23 Uhr | 23.01.2019

Gesundheitliche Auswirkungen wären nicht so drastisch

Ärzte zweifeln Stickoxid-Grenzwerte an

Mehr als 100 Lungenärzte zweifeln die Stickoxid-Grenzwerte an. Demnach wären die Auswirkungen von Feinstaub und Stickoxiden nicht so drastisch, wie bisher angenommen. In einer Stellungnahme teilten die Fachärzte der Deutschen Gesellschaft für Pneumologie und Beatmungsmedizin mit, dass es keine Begründung für die geltenden Grenzwerte gäbe und fordern zugleich neue Studien. Der BUND sieht das allerdings anders. So wäre die Anzweiflung der Grenzwerte laut BUND „politische Effekthascherei und (...) unverantwortlich gegenüber der betroffenen Bevölkerung“.