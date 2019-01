Gesellschaft

11:29 Uhr | 23.01.2019

Die meisten davon aus Polen, Rumänien und Bulgarien

Rund 300 Obdachlose zur Ausreise aufgefordert

Mehr als 300 Obdachlose hat die Hamburger Ausländerbehörde im vergangenen Jahr zur Ausreise aufgefordert. Das geht aus der Antwort einer kleinen Anfrage der Linken an den Senat hervor. Demnach seien die betroffenen Personen weder in Arbeit, in Ausbildung oder auf der Suche nach einer Arbeitsstelle. Die meisten der ausgewiesenen Obdachlosen kamen aus Polen, Rumänien und Bulgarien. Seit 2009 hat sich die Zahl der Obdachlosen in Hamburg auf rund 1900 verdoppelt.