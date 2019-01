Verkehr

11:10 Uhr | 23.01.2019

Geplanter Ausbau im April

Sammeltaxi MOIA erweitert Flotte

Der Mobilitätsdienstleiter MOIA plant mit dem Start der Sammeltaxen im April eine Ausweitung der Flotte. So könnte es bei der VW-Tochter künftig ein Leasing-Angebot für Geschäftskunden geben. Außerdem plant ein Hotel in Hamburg einen flexiblen MOIA-Airport-Service. Kunden sollen dann zeitunabhängig einen Shuttle vom Flughafen zum Hotel buchen. Seit dem neunten Januar läuft der MOIA-Testbetrieb in Hamburg.