Stadtgespraech

11:09 Uhr | 23.01.2019

Alternativrouten seien ungeeignet

Schlagermove bleibt wohl auf St. Pauli

Alles sieht danach aus, dass der Schlagermove wohl auch weiterhin auf St. Pauli stattfinden wird. Das ist gestern bei einer öffentlichen Anhörung im Cityausschuss der Bezirksversammlung Mitte diskutiert worden. Dabei stellte der Bezirk vier Alternativrouten vor. Im Gespräch war die Verlagerung des Megaevents auf das Gelände des Großmarkts, an die Binnenalster, rund um den Michel oder in die HafenCity. In allen vier Fällen kam der Veranstalter jedoch zu dem Schluss, dass die Routen schon aus organisatorischen und Sicherheitsgründen ungeeignet seien. Ziel sei es also mit dem Event auf dem Kiez zu bleiben, so der Veranstalter.