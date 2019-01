Politik

07:37 Uhr | 23.01.2019

Michael Osterburg tritt nicht erneut an

Hamburg Mitte: Grüne-Faktionschef hört auf

Der Fraktionschef der Grünen des Bezirks Hamburg Mitte, Michael Osterburg, zieht sich aus der Politik zurück. Das gab er gestern auf seiner Facebook-Seite und via E-Mail bekannt. So wird der Wirtschaftsingenieur nicht bei der Wahl zur Bezirksliste am Sonnabend kandidieren und auch nicht bei den Wahlen zur Bezirksversammlung im Bezirk Mitte am 26. Mai antreten. Fast zwei Jahrzehnte war Osterburg in der Bezirkspolitik tätig, einen Grund für seinen Rückzug nannte er nicht.