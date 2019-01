Politik

19:28 Uhr | 22.01.2019

Idee dafür kommt aus Berlin

Hamburger Linke fordert Miethöchstpreise

Die Hamburger Linke fordert eine gesetzliche Grenze für Mieten in Hamburg. Einen entsprechenden Antrag hat die Fraktion in der Bürgerschaft eingereicht und fordert zeitnah Miethöchstpreise in der Hansestadt festzulegen. Vorbild für diese Forderung ist nach Medienberichten die SPD in Berlin. Sie hat auf die juristische Möglichkeit aufmerksam gemacht, dass die Bundesländer eigenständig Regelungen zu Mietpreisen veranlassen können.