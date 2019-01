Gesellschaft

11:39 Uhr | 22.01.2019

In Berlin und Hamburg bundesweit am wenigsten Koma-Säufer

Weniger Koma-Säufer in Hamburg

In Hamburg gibt es weniger jugendliche Koma-Säufer als noch vor zehn Jahren. Das geht aus einer Auswertung der Beratungsstelle "Sucht.Hamburg" hervor. Rückläufig sind die Zahlen vor allem bei Kindern zwischen 10 und 14 Jahren. Während im Jahr 2007 noch 51 Jugendliche in Hamburg mit einer Alkoholvergiftung ins Krankenhaus eingeliefert wurden, waren es zehn Jahre später nur noch 13. In der Altersgruppe der 15- bis 19-Jährigen ging die Zahl im selben Zeitraum ebenfalls leicht auf 122 zurück. In Hamburg und Berlin gibt es im bundesweiten Vergleich die wenigstens Koma-Säufer. Auffallend sei der starke Alkoholkonsum vor allen in den Flächenländern.