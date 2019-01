Verkehr

17:21 Uhr | 21.01.2019

Haltestelle Landungsbrücken wird barrierefrei

Fünf Monate gesperrt

Die U-Bahn-Haltestelle Landungsbrücken wird ab Mitte des Jahres für fünf Monate gesperrt. Das gab die Hochbahn heute bekannt. So wird die Station vom 20. Mai, also nach dem Hafengeburtstag, bis zum 13. Oktober gesperrt. Grund dafür ist der barrierefreie Ausbau der Station. Für rund 28 Millionen Euro sollen ein taktiles Leitsystem für sehbehinderte Menschen sowie zwei Aufzüge eingebaut werden. Außerdem werden die Bahnsteige auf der kompletten Länge erhöht. Während der Sperrung fährt die U3 im Westen bis zur Haltestelle St. Pauli und in der Gegenrichtung bis zur Haltestelle Baumwall. Während der Bauarbeiten wird ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet.