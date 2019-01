Gesellschaft

16:00 Uhr | 21.01.2019

Auch Brexit hat Auswirkungen

5800 Einbürgerungen im vergangenen Jahr

Mit insgesamt fast 5800 abgeschlossenen Einbürgerungen in Hamburg bewegt sich die Zahl im Jahr 2018 weiter auf sehr hohem Niveau. Das gab die Innenbehörde bekannt. So ist die Zahl höher als in 2017 jedoch leicht niedriger als in den Jahren zuvor. Hamburg belegt damit bundesweit erneut eine Spitzenposition. Auch der Brexit wirkt sich weiter auf die Einbürgerungen aus. Demnach sind im Jahr 2018 über 300 Briten nach Hamburg gekommen. Die meisten erfolgreichen Einbürgerungen mit 780 Personen kommen aus Afghanistan.