Gesellschaft

15:49 Uhr | 21.01.2019

Neues Modellprojekt vorgestellt

Verbesserung von Sprachförderung

In Hamburgs Schulen soll die Sprachförderung in allen Fächern verbessert werden, um so die Integration von Flüchtlingskindern voranzubringen. Dazu hat Schulsenator Ties Rabe heute das Modellprojekt "Deutsch als Zweitsprache im Fachunterricht" vorgestellt. Demnach soll jedes Schulfach so gestaltet werden, dass Schüler mit schwachen Sprachkenntnissen das jeweilige Fach und die Sprache besser lernen. Neben neuen Unterrichtsmaterialien für die teilnehmenden Schulen, erhalten auch die Lehrkräfte gezielte Fortbildungen. Aktuell besuchen über 5.700 Flüchtlingskinder Hamburger Schulen.