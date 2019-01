Gesellschaft

13:26 Uhr | 21.01.2019

1100 Abschiebungen im vergangenen Jahr

Jede dritte Abschiebung scheitert

Jede dritte Abschiebung im vergangenen Jahr in Hamburg ist gescheitert. Das geht aus der Antwort des Senats auf eine Anfrage der FDP-Bürgerschaftsfraktion hervor. Demnach konnten mehr als 600 Menschen nicht abgeschoben werden. Meist liege das daran, dass die Personen nicht angetroffen werden konnten, sie krank oder die Familien nicht vollständig waren. In manchen Fällen, hätten sich die abschiebungspflichtigen Personen so sehr gewehrt, dass das Vorhaben abgebrochen werden musste. Im Jahr 2018 wurden insgesamt rund 1.100 Menschen abgeschoben.