Wirtschaft

07:42 Uhr | 21.01.2019

Torsten Teichert Favorit bei Kammer-Rebellen

Wahl des neuen Handelskammer-Präses

Die sogenannten Kammerrebellen haben in einer internen Sitzung am Sonntag in Wilhelmsburg deutlich für Torsten Teichert als neuen Handelskammer-Präses gestimmt. Das berichtet das Hamburger Abendblatt. Demnach haben 27 der 36 Mitglieder für den Ex-Lloyd-Fonds-Vorstand gestimmt. Bei der endgültigen Wahl am kommenden Donnerstag entscheidet dann aber das Plenum der Handelskammer.