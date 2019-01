Blaulicht

07:45 Uhr | 20.01.2019

Airbag öffnet sich trotz frontaler Kollision nicht

Kreuzungsunfall in Farmsen

In der Scharbeutzer Straße Ecke Rahlstedter Weg kam es am Sonntagabend zu einem Kreuzungsunfall. Trotz der frontalen Kollision der beiden Autos öffnete sich der Airbag des Mercedes nicht. Eine Person wurde verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Wie es zu dem Unfall zwischen den beiden PKW kam ist bislang noch unklar.