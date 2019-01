Stadtgespraech

13:00 Uhr | 21.01.2019

2019 wird das Jahr des "Schweins"

Gala-Abend zum chinesischen Neujahr

Am Sonntagabend hat in der Friedrich Ebert Halle der Gala-Abend zum chinesischen Neujahr 2019 in Norddeutschland stattgefunden. Viele verschiedene Gäste aus den Bereichen Politik, Kultur und Unterhaltung feierten gemeinsam in das chinesische neue Jahr des „Schweins“. Für den neuen Generalkonsul der Volksrepublik China Herrn Du war dieser Abend in Hamburg eine Premiere. Veranstaltet wurde der Abend durch die Vereinigung der Chinesen in Norddeutschland.