Blaulicht

12:39 Uhr | 19.01.2019

Rund 170 Beamte im Einsatz

Polizei geht verstärkt gegen Einbrüche vor

170 Beamte aus Hamburg und Schleswig-Holstein waren am Freitag gemeinsam im Einsatz und kontrollierten seit dem Nachmittag Straßen und Wohngebiete rund um Wandsbek. Zudem überprüften die Beamten drei Personen und stellten einen versuchten Einbruch in Poppenbüttel fest. In dieser Saison war das bisher der dritte Einsatz in dieser Größenordnung. Seit November geht die Hamburger Polizei verstärkt gegen Einbrecher vor.