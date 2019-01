Gesellschaft

00:09 Uhr | 19.01.2019

Rund 800 Gäste feierten ausgelassen

70. Hamburger Presseball

Zum 70. Mal hat heute der Hamburger Presseball stattgefunden. Geladen waren dabei rund 800 Gäste aus Politik, Medien, Wirtschaft und Kultur. Highlight des Abends war die Verleihung des Ereich-Klabunde-Preises, der in diesem Jahr an Redakteur und Autor Dimitri Ladischensky ging. Er zeichnet sozial engagierten Journalismus aus. Traditionell fand der Presseball auch in diesem Jahr wieder im Hotel Atlantic Kempinski statt. Eingeladen hatten die Stiftung der Hamburger Presse und die Landespressekonferenz.