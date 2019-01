Sport

18:06 Uhr | 18.01.2019

Die Türme haben bisher nur drei Auswärtsspiele gewonnen

Towers wollen gegen Paderborn gewinnen

Die Hamburg Towers stehen weiter auf einem sicheren zweiten Tabellenplatz. Am Sonnabend sind die Türme in Paderborn gefordert. In der bisherigen Spielzeit haben die Hamburger nur drei Gastauftritte für sich entscheiden können. Einer, der den Towers bei der Auswärtsschwäche helfen soll, ist ihr hochkarätiger Neuzugang Carlton Guyton.