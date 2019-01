Blaulicht

16:27 Uhr | 18.01.2019

Polizei sucht zwei Tatverdächtige

Nach Mord in Harburg

Nach dem Mord an einem Apotheker in Harburg, sucht die Polizei nun zwei dunkel gekleidete Männer, die im Zusammenhang mit der Tat stehen könnten. Beide sollen am Dienstagnachmittag gemeinsam im Bereich Rathausstraße in Richtung des Tatorts in der Lüneburger Straße gegangen sein. Eine Person trug dabei ein Beil, die andere einen Hammer. Beide Personen hätten einen auffälligen Größenunterschied. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 040-4286-56789 oder bei jeder Polizeidienststelle zu melden.