Blaulicht

15:46 Uhr | 18.01.2019

Tatverdächtiger dem Haftrichter vorgeführt

Polizei entdeckt Mariuhanaplantage

Am frühen Morgen hat die Beweissicherungs- und Festnahmeeinheit der Hamburger Polizei ein Zweifamilienhaus in Bramfeld gestürmt. In dem Keller des Hauses konnten Drogenfahnder eine größere Mariuhanaplantage auffinden. Unter sechs Zelten waren rund 76 Pflanzen untergebracht. Außerdem konnten die Ermittler 2,3 Kilogramm Marihuanblüten, 500 Gramm Amphetamine, geringe Mengen an Kokain sowie ca. 51.000 Euro mutmaßliches Dealgeld sicherstellen. Der 33-jährige Tatverdächtige wurde dem Haftrichter zugeführt.