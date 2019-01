Gesellschaft

15:53 Uhr | 17.01.2019

Bericht zur Verbesserung des Kinderschutzes

Die Enquete-Kommission der Hamburgischen Bürgerschaft hat heute nach zwei Jahren ihren Bericht zur Verbesserung des Kinderschutzes in der Hansestadt an Bürgerschaftspräsidentin Carola Veit übergeben. Darin enthalten sind insgesamt 70 Empfehlungen zur Verbesserung der Kinder- und Jugendhilfe. Nachdem 2016 die Zahl der Kinder gestiegen ist, die in Hamburg unter staatlicher Obhut standen und trotzdem gewaltsam zu Tode kamen, wurde die Kommission gegründet. Sie besteht fraktionsübergreifend aus unabhängigen Experten, die Schwachstellen in der staatlichen Kinderhilfe aufdecken soll.