Verkehr

15:43 Uhr | 17.01.2019

Zehn Millionen Euro investiert

Elektrobus-Werkstatt eingeweiht

Gemeinsam mit Hamburgs Erstem Bürgermeister Peter Tschentscher hat die Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein GmbH heute ihre neue Elektrobus-Werkstatt eingeweiht. Ausgelegt ist das Gebäude in Bergedorf speziell auf die Wartung und Instandsetzung von Elektrobussen. In der 2.700 Quadratmeter großen Hallen gibt es nun fünf Busspuren sowie Dacharbeitsplätze und eine Kranbahn für Arbeiten an den elektrischen Dachkomponenten der Busse. Die VHH hat zehn Millionen Euro in die neue Werkstatt investiert.