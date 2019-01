Blaulicht

13:37 Uhr | 17.01.2019

Klamotten in Nähe des Tatorts sichergestellt

Nach Bluttat: Mehrere Hinweise eingegangen

Nachdem am Dienstag Abend ein 48-jähriger Mann in Harburg getötet worden war, sind bei der Polizei bereits mehrere Zeugenhinweise eingegangen. Die Polizei ermittelt derzeit in alle Richtungen. Gestern hatte die Bereitschaftspolizei bis in die späten Abendstunden nach Beweisen gesucht. Dabei konnten Kleidungsstücke in einem Mülleimer in unmittelbarer Nähe des Tatorts gefunden und sichergestellt werden. Anwohner legten Blumen, Grablichter und Trauerbekundungen nieder. Die Hintergründe der Tat sind bislang unbekannt.