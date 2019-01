Verkehr

09:01 Uhr | 17.01.2019

Der Verkehr fließt wieder

Lamellen-Arbeiten auf der A7 abgeschlossen

Gute Nachrichten für Autofahrer! Die gebrochene Stahl-Lamelle auf der A7 südlich des Elbtunnels bei Waltershof ist in der Nacht zum Donnerstag erfolgreich ausgetauscht worden. Damit sind jetzt wieder alle drei Spuren in Richtung Hannover befahrbar. Seit dem frühen Morgen kann der Verkehr hier also wieder einwandfrei fließen.