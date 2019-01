Blaulicht

07:53 Uhr | 17.01.2019

Polizei durchsucht Gegend nach Beweismitteln

Nach Bluttat in Harburg

Nachdem am Dienstag Abend ein 48-jähriger Mann in Harburg getötet wurde, hat die Polizei bis in die späten Abendstunden nach Beweisen gesucht. Dabei sind auch Passanten angesprochen worden, die sich möglicherweise gestern in der Nähe des Tatorts in der Lüneburger Straße aufgehalten haben. Außerdem wurden Kleidungsstücke in einem Mülleimer in unmittelbarer Nähe des Tatorts gefunden und sichergestellt. Anwohner legten Blumen, Grablichter und Trauerbekundungen nieder.