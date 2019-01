Gesellschaft

17:44 Uhr | 16.01.2019

Neuer Stadtteil und viele Neubauten geplant

Neue Zukunftsprojekte für Hamburg

In keinem anderen Hamburger Stadtteil wird so viel gebaut wie in der Hafencity- kein Wunder, schließlich soll dort nicht nur der neue Innovations-Stadtteil Grasbrook, sondern auch ein komplett neuer Stadteingang entstehen. Dafür werden noch in diesem Jahr im Rahmen von zwei großen städtebaulichen Verfahren die Ideen für diese neuen Zukunftsräume konkretisiert.