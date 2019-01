Wirtschaft

15:57 Uhr | 16.01.2019

Mögliche Auswirkungen eines harten Brexits auf Hamburg

Nach Brexit-Entscheidung in Großbritannien

Das britische Parlament hat sich gestern Abend gegen den Brexit-Deal von Premierministerin Theresa May entschieden. Wie es nun weitergeht ist völlig unklar. Die Hamburger Wirtschaft rechnet jetzt mit einem ungeregelten Austritt Großbritanniens aus der EU. Da das Vereinte Königreich Hamburgs fünfwichtigster Handelspartner ist, könnte es auch für Hamburger Betriebe zu erheblichen Belastungen kommen. Nach derzeitigem Stand tritt Großbritannien am 29. März aus der EU aus. Auch die Handelskammer bedauert die Entscheidung. Sollte es zu einem harten Brexit kommen, also einem Brexit ohne Abkommen mit der EU, so die Hauptgeschäftsführerin Christi Degen, sei das für die Wirtschaft das schlechteste aller denkbaren Szenarien und würde zu erheblichen Belastungen für den Handel zwischen Hamburger Unternehmen und ihren britischen Partnern führen.