Stadtgespraech

13:05 Uhr | 16.01.2019

Höchster Gewinn: 18 Millionen Euro an Tippgemeinschaft

So viele Lotto-Millionäre wie noch nie

In Hamburg gibt es so viele neue Lotto Millionäre wie noch nie. Das geht aus dem aktuellen Jahresbericht von Lotto Hamburg hervor. Demnach haben im vergangenen Jahr vier Einzelspieler und fünf Tipp-Gemeinschaften den Jackpot gewonnen. Im Jahr davor waren es nur zwei Gewinner. Der höchste Gewinn mit 18 Millionen Euro ging an eine Tippgemeinschaft in Stellingen. Außerdem konnten 23 Hamburger über 100.000 Euro gewinnen.