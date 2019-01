Stadtgespraech

12:33 Uhr | 16.01.2019

Fertigstellung voraussichtlich August 2019

Arbeiten an Krugkoppelbrücke verzögern sich

Die Krugkoppelbrücke in Winterhude bleibt für Autos länger gesperrt als bisher geplant. So könnten sich die Bauarbeiten noch bis August 2019 verzögern. Das bestätigte ein Sprecher der Verkehrsbehörde gegenüber Hamburg 1. Grund für den zeitlichen Verzug wären die Witterungsverhältnisse. Außerdem ist für den geplanten Kreisverkehr am Ende der Brücke bislang noch keine Baufirma gefunden. Die Brücke ist seit Sommer 2018 gesperrt und sollte eigentlich im März dieses Jahres fertiggestellt werden.