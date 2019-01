Blaulicht

09:55 Uhr | 16.01.2019

48-Jähriger stirbt im Krankenhaus

Mutmaßliches Gewaltverbrechen in Harburg

In Harburg ist ein Mann Opfer eines mutmaßlichen Gewaltverbrechens geworden. Die Mordkommission hat die Ermittlungen aufgenommen. In der Lüneburger Straße wurde der 48-Jährige am Dienstagabend mit schweren Kopfverletzungen gefunden, wenig später verstarb er im Krankenhaus. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar.