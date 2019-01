Verkehr

09:15 Uhr | 16.01.2019

Arbeiten verzögern sich

Nach Lamellenbruch auf der A7

Auf der A7 müssen sich die Autofahrer auch heute wieder auf erhebliches Verkehrschaos einstellen. Grund hierfür ist die gebrochene Lamelle, die eigentlich in der Nacht zum Mittwoch repariert werden sollte. Wie NDR 90.3 berichtet, muss die Stahl-Lamelle nun aber komplett ausgetauscht werden. Die Arbeiten hierfür sollen heute Nacht durchgeführt werden, bis dahin sind in Richtung Süden in Höhe Waltershof nur zwei von drei Spuren befahrbar. Am Abend steht dann nur noch eine Spur zur Verfügung. Bereits zum fünften Mal innerhalb eines Jahres ist es in diesem Bereich nun schon zu einem solchen Lamellenbruch gekommen.