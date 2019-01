Verkehr

14:56 Uhr | 15.01.2019

Flughafensprecherin zur Entwicklung des Streiks

Passagiere brauchen auch am Mittwoch Geduld

Nachdem die Gewerkschaft Verdi heute das Sicherheitspersonal am Hamburg Airport zum Streik aufgerufen hatte, ist das große Chaos jedoch ausgeblieben. Die Flughafen-Hallen waren ungewohnt leer. Mehrere Spuren in der zentralen Sicherheitskontrolle waren geöffnet Zwischendurch staute es sich dort, aber es kam zu keinen großen Wartezeiten. Die Passagiere die heute am Flughafen unterwegs waren, wirkten überwiegend recht entspannt. Die betroffenen Passagiere waren frühzeitig informiert worden und hatten offenbar umgeplant. Insgesamt sind hier in Hamburg 202 Flüge am heutigen Dienstag ausgefallen, geplant waren 357. Auch wenn die Situation heute recht entspannt blieb, könnte es morgen allerdings voll werden am Hamburg Airport. Wie es im Tarifstreit weitergeht ist unklar. Die Gewerkschaft verdi hatte heute Mittag zu einer großen Kundgebung am Airport aufgerufen. Die Gewerkschaft fordert eine Lohnsteigerungen für das Sicherheitspersonal auf 20 Euro pro Stunde und eine ei