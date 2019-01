Verkehr

14:55 Uhr | 15.01.2019

Passagiere wirken entspannt

Ruhige Lage am Flughafen

Nachdem die Gewerkschaft Verdi heute das Sicherheitspersonal am Hamburg Airport zum Streik aufgerufen hatte, ist das große Chaos jedoch ausgeblieben. Die Flughafen-Hallen waren ungewohnt leer. Mehrere Spuren in der zentralen Sicherheitskontrolle waren geöffnet Zwischendurch staute es sich dort, aber es kam zu keinen großen Wartezeiten. Die Passagiere die heute am Flughafen unterwegs waren, wirkten überwiegend recht entspannt.